Avni Kurt Kimdir

1972 yılında Yalova – Çınarcık’da dünyaya gelen Avni Kurt, ilk, orta ve lise eğitimini Çınarcık’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde devam eden ve Tema Vakfı üyesi olan Avni Kurt, siyasete Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak adım attı. 1987 yılından bu yana Çınarcık’ta ticaretle uğraşan, evli ve iki çocuk babası Avni Kurt, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin Yalova İli Çınarcık İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.