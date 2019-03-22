Ayda Maç Kimdir

2 Ağustos 1969 tarihinde Konya'nın Ereğli İlçesinde doğan Ayda Maç, ilk, orta ve lise eğitimini Karşıyaka’da tamamladı. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamlayan Maç, 1991 yılında mezun oldu. Maç, 1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Proje Danışmanı olarak çalıştı. 1995 yılında ise Emlak Bankası Uygulama Baş Müdürlüğü'nde görev yapan Maç, İzmir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Buca Belediye Başkan Danışmanlığı, Ege-Koop'ta Genel Koordinatörlük yapan Maç şu an Serbest Şehir Plancısı olarak çalışıyor. İki çocuk sahibi olan Maç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.