Ayhan Arslan Kimdir

Kayseri Akkışla ilçesinin Kululu kasabasında 1973 yılında doğan Ayhan Arslan ilköğrenimini Kululu kasabasında tamamladı. Arslan 1990 yılında Kayseri Merkez Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. 1992 Yılında Akkışla Kululu Belediyesi’nde sayman olarak çalışmaya başladı ve 1994 yılından bu yana Kayseri Melikgazi Belediyesi’nde çalışmakta. Evli ve üç çocuk babası Arslan, 2014 yılından itibaren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak göreve devam ediyor Ayhan Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kayseri Akkışla Belediye Başkan adayıdır.