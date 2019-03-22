Ayhan Çiftarslan Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı olan Çiftarslan, 1954 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ,orta, lise öğrenimini aynı il de yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 1979 yılında SBF İktisat Maliye Bölümü’nden mezun olan Çiftarslan, 1983-1994 yılları arasında ilçe Kaymakamlıklarında görev yaptı. 1994-1997 yılları arsında Hatay, 1997-2000 yılları arası Bolu Vali Yardımcılığında bulunan Ayhan Çiftarslan, 2000-2005 yılları arası İçişleri Bakanlığı’da Hukuk Müşavirliği görevinden sonra 2005-2009 yılları arası Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. İçişleri Bakanlığınca mesleki eğitime görmek üzere 1991-1992 yılları arasında bir yıl ABD’ye gönderildi. Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan Çiftarslan, 2009 tarihinden bu yana Balıkesir’de görev yapmaktadır.