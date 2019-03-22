Ayhan Koç Kimdir

1965 yılında Horasan'da dünyaya gelen Ayahan Koç, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti. 1998 yılından bu yana İstanbul'da görev yapıyor. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde 8 yıl çalıştıktan sonra 2007 yılında özel bir hastanede görev yaptı. 2009 yılındaki Yerel Seçimlerde AK Parti Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. 2014 yılında ikinci kez belediye meclis üyeliğine seçildi ve belediye başkan yardımcılığı yaptı. Ayhan Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.