Ayhan Yılmaz Kimdir

1963 yılında Ankara Altındağ’da doğdu. Ankara’da ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. Mısır’a 1979 yılında lisans eğitimi için gitti. El-Ezher Üniversitesi’nde İslam Hukuku eğitimi aldı. Medine İslam Üniversitesi’ne geçti ama eğitimini tamamlayamadan ülkeye dönüş yaptı. Yılmaz, Milli Türk Talebe Birliği’nde lise döneminde görev aldı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevde bulundu. Siyasete ise Refah Partisi’nde başladı. Refah Partisi’nde İl Yönetim Kurulu üyesi, Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FP Grup Başkan Vekili, 3 dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Vekili, 2 dönem Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve 5 seçimde Ankara İl SKM Başkanı görevi yaptı. Ayhan Yılmaz, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde AK Parti 25. Dönem milletvekili adayı olmuştu. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde ise Ak Parti Ankara, Pursaklar Belediye Başkanı adayı olan Yılmaz Evli ve 4 çocuk babası.