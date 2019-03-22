Aytekin Arslan Kimdir

1966 yılında Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Değirmenoluğu köyünde doğdu.

1985-87 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Programları bölümünden mezun oldu.

1987-1990 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisiliği bölümünde lisansını tamamladı.

1990-91 yılları arasında askerliğe gittikten sonra özel sektörde çalışmaya başladı.

2014 tarihinde emekli oldu.

10 Ekim 2001’de Ak Parti il başkanlığında kurucu üye oldu.

İl sekreteri olan Arslan, daha sonra mali işlerden sorumlu başkan ve il yardımcısı olarak görev aldı.

26 Kasım 2011 tarihinde yapılan Eleşkirt ilçesi 4. olağanüstü kongresinde ilçe başkanı seçildi.

2014 ve 2017 yıllarında ilçe başkanlığına devam etti.

Orta derece İngilizce bilen Arslan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Aytekin Aslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı oldu.