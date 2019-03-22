Aytekin Şenlikoğlu Kimdir

AKP’den Giresun Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Aytekin Şenlikoğlu, evli ve dört çocuk babası. Giresun’da serbest avukat olarak çalışan Şenlikoğlu, ilkokulu Giresun Abacıbükü’nde okudu. 1990 yılında da Giresun İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. 1995 yılında yatay geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Şenlikoğlu, 1996 yılında avukatlık stajını tamamladı ve bir yıl sonra Giresun’a dönerek serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Şenlikoğlu, 2001 yılında AKP’nin Giresun Kurucu İl Başkan yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görev aldı. Ardından AKP İl yönetiminde de İl Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. Şenlikoğlu, 2004 yılında AKP Giresun İl Başkanı olarak oldu. İl Başkanı olarak 2 yıl boyunca görev yaptı. 2009 yılından sonra İl yönetimlerinde tekrar görev alan Şenlikoğlu, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Medya Tanıtım Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2011 yılında Giresun’dan milletvekili adayı olan Şenlikoğlu, 2013 yılı Ekim ayında Giresun Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. AKP’nin Genel Merkezin Milletvekili aday adayı olacak kişilerin teşkilatlarda İlçe Başkanı yada İl Başkanı olarak görev almamaları yönündeki ilke kararı gereğince 07.12.2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Kongrede ilçe başkanlığına aday olmadı ve görevini devretti. Şenlikoğlu, siyasi kariyerinin yanı sıra Giresun Barosu’nun yönetiminde ve bazı sivil toplum kuruluşlarında da bir süre görev aldı Giresun’da serbest avukat olaran görev yapan Şenlikoğlu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Giresun Belediye Başkan adayı oldu.