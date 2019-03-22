Aziz Nas Kimdir

Evli ve 3 çocuk babası olan Aziz Nas, 1964 yılında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Ünlüpınar’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ünlüpınar’da tamamlayan Nas, Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Ardından ikinci üniversiteyi okuma kararı aldı ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tamamladı. Nas, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde ise yüksek lisans yaptı. Aile şirketinde madencilik faaliyetinde bulunan Aziz Nas, 1999 yılındaki yerel seçimlerde, Fazilet Partisi’nden Ünlüpınar Belde Belediye Başkan adayı oldu. 2001 yılında AKP’nin kurucuları arasında yer aldı ve partinin Kelkit İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Nas, bu görevi 3 yıl boyunca üstlendi. 2004 yılındaki Yerel Seçimler’de Ünlüpınar Belediye Başkanı seçilen Nas, 2009 ve 2014 mahalli idareler seçimlerinde yeniden bu göreve seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Nas, hala bu görevi yürütüyor. Nas, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Gümüşhane Kelkit Belediye Başkan adayı oldu.