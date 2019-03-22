Azize Sibel Gönül Kimdir

Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966’da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı.1987 yılında lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamlayan Gönül, 2007 yılına kadar serbest mimarlık yaptı. Ak Parti’nin kuruluşunda Kurucu İl Kadın Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu üyeliğiyle başlayan Gönül, 2003 yılından 5 Mayıs 2007 tarihine kadar Ak Parti Kocaeli İl Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev aldı. 2007 Genel Seçimlerinde Ak Parti’den milletvekili adayı olarak 23'üncü dönem Kocaeli Milletvekili seçilen Gönül, TBMM'de Ak Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon sözcülüğü görevini üstlendi. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarının 2. Olağan Kongresinde MYK ve MKYK üyesi seçilen Gönül’e, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı görevi verildi. 12 Haziran 2011 seçimlerinde, Ak Parti’den yeniden aday olarak 24'üncü dönem Kocaeli Milletvekili seçilen Gönül, bu dönemde TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı olarak görev aldı. Azize Sibel Gönül, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk annesidir. Azize Sibel Gönül, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kocaeli İzmit Belediye Başkan adayıdır.