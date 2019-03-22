Azmi Özkurt Kimdir

MHP Burdur Bucak Belediye Başkan Adayı Azmi Özkurt, 1962 yılında Bucak’ın Karaaliler Köyü’de dünyaya geldi. İlköğrenimini Karaaliler Köy Okulu’da, ortaokul ve lise öğrenimini ise Burdur’da Burdur Sağlık Koleji’de tamamladı. 1980 yılında ilk görev yeri olan Adana Sağlık Müdürlüğü’de çeşitli kademelerde bulunan Öztürk, Adana KAMU-SEN Kurucu Üyeliği ve ikinci başkanlığı da yaptı. Öztürk daha sonra TÜRK-SAĞLIK-SEN’in Adana şubesinin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. 1994 yılında Ankara TÜRK-SAĞLIK-SEN Genel Merkezi basın-yayın genel sekreterliği görevini yürüten Özkurt, 1997 yılında Sağlık Eğitim Fakültesi’ni bitirerek öğretmenliğe geçti ve Düziçi’nde,Adana’da,Tefenni’de ve Bucak’ta sağlık meslek liselerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2013 yılında Bucak Sağlık Meslek Lisesi’den emekli olarak Bucak Özel Oğuzhan Sağlık Koleji’ni, 2014 yılında da Özel Bucak Bilim Koleji’ni kurdu. Karaaliler Köyü’nde organik madde eksikliğine karşı solucan gübresi ile sebze-meyve üretmektedir. Evli ve üç çocuk babası Azmi Özkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’nin Burdur Bucak Belediye Başkan Adayı’dır.