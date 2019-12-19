Bağımsız Kocaeli haber portalı kuruldu

İnternet kullanımının yaygınlaşmasının ardından haber sitelerine ilgi gün geçtikçe artıyor. Yurtdışından ithal edilen kağıttaki anormal artış Anadolu basınını ‘yeni medya' olarak adlandırılan internet haberciliğine yönlendirdi. Yerel basının oldukça güçlü olduğu kentlerden biri olan Kocaeli'de bu yolda bir adım atan deneyimli gazeteci Uğur Enç yerel yayın yapacak yeni bir haber portalı kurdu.

TAMAMI ÖZGÜN İÇERİK

Uzun yıllardır Kocaeli'de gazetecilik yapan Uğur Enç'e, Bağımsız Kocaeli isimli haber portalında yine kentte uzun yıllardır basın sektörüne hizmet eden Sebahattin Aydın ortaklık edecek. Özgün haber içerikleri, Kocaeli'ye dair çevre, ekonomi, adliye ve asayiş konularında haberler hazırlayan ikili 16 Aralık'ta BağımsızKocaeli ismiyle yayın hayatına başladı.

Şimdiden iyi bir okuyucu kitlesi yakalayan Bağımsız Kocaeli'nin kent basınını yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.