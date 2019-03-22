Bahattin Destebaş Kimdir

1971’de Hamamözü ilçesi Göçeri Köyünde doğdu.

1993 yılında Uludağ Üniversitesinde Uluslar arası İlişkiler bölümünde okudu.

1997 yılında Panoto Radyötör A.Ş’de muhasebe sorumlusu oldu.

1999 yılında Ülker Şirketler grubuna bağlı Data Teknik Bilgisayar Sistemlerinde muhasebe yönetmeni olarak çalıştı.

2003 yılında akaryakıt, hazır beton ve tavukçuluk alanında çalıştı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır. Bahattin Destebaş, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı oldu.