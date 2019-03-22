Bahattin Gümüş Kimdir

1972’de Muğla'nın Esençay köyünde dünyaya gelen Bahattin Gümüş, ilk eğitimini burada tamamlamış, orta eğitimini Muğla Merkez Ortaokulu ve lise eğitimini ise Turgut Reis Lisesinde yatılı olarak bitirmiştir. Harita ve Kadastro Mühendisi olan Bahattin Gümüş, 2000 yılından günümüze kendi şirketinde çalıştı. 2004 yılında CHP ilçe yöneticiliği, 2007 yılında ise ilçe sekreterliği görevlerinde bulundu. Bahattin Gümüş, 2009 yılında ilçe başkanlığına atandı. 2009 ve 2011 yıllarında ilçe başkanlığı görevine seçildi. CHP sevdalısı Gümüş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası kurultay delegesi ve aynı odanın temsilci yardımcısıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği, Muğlaspor ve Saburhanespor kulüpleri üyesidir. Bahattin Gümüş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı oldu.