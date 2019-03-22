Bahattin Şahin Kimdir

Bahattin Şahin, 1964 yılında Düziçi İlçesi Atalan Beldesinde doğdu. İlkokulu Atalan İlkokulu nda, ortaokulu Dûziçi İstiklal Ortaokulu’nda tamamladı. Vatani görevini 1984 yılında İzmir’de tamamladı. Siyasi faaliyet olarak Refah Partisi çatısı altında görev aldı. 2001 yılında AK Parti kurucu üye olarak ve kurucu belde başkanı olarak görev aldı. Bahattin Şahin evli ve 3 çocuk babasıdır. Bahattin Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Osmaniye Atalan Belediye Başkan Adayı oldu.