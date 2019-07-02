Bale öğrencilerinden muhteşem bir resital

Koreografisini ünlü balerin Oya Ölçen'in üstlenip, asistanlığını Hüseyin Tuncer'in yaptığı gösteride, yaşları 4 ile 64 arasında değişen 50 öğrenci, klasikten moderne, İspanyol danslarından çiftetelliye kadar muhteşem bir gösteri sundu.

Balede 52'nci yılını kutlayan Ölçen, resitalde bir kez daha sahneye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Kendilerini alkış yağmuruna tutan seyirciyi öğrencileriyle birlikte selamlayan Oya Ölçen, “Hepsiyle gurur duydum. Öğrencilerimle yeni ders yılında yine birbirinden güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.