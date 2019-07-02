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Bale öğrencilerinden muhteşem bir resital

Oya Bale Okulu öğrencileri ve mezunlarının ‘Yılsonu Resitali’ Kozyatağı Kozzy AVM’de bulunan Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Sahnesi’nde gerçekleşti.

17:07 -
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Bale öğrencilerinden muhteşem bir resital

Koreografisini ünlü balerin Oya Ölçen'in üstlenip, asistanlığını Hüseyin Tuncer'in yaptığı gösteride, yaşları 4 ile 64 arasında değişen 50 öğrenci, klasikten moderne, İspanyol danslarından çiftetelliye kadar muhteşem bir gösteri sundu.

Minik bir balerin gösteri sırasını böyle bekledi.

Balede 52'nci yılını kutlayan Ölçen, resitalde bir kez daha sahneye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Oya Ölçen izleyenleri öğrencileriyle böyle selamladı.

Kendilerini alkış yağmuruna tutan seyirciyi öğrencileriyle birlikte selamlayan Oya Ölçen, “Hepsiyle gurur duydum. Öğrencilerimle yeni ders yılında yine birbirinden güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

Oya Ölçen, renkli resitalde öğrencileriyle birlikte sahne aldı

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