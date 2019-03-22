Barış Ayhan Kimdir

Barış Ayhan, 1974 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Barış Ayhan, Sinop'ta kendi firmasını kurdu. 2003 yılında gerçekleşen CHP İl Kongresi’nde yönetim kurulu üyesi seçilen Ayhan, il saymanlığı görevinde bulundu. Barış Ayhan, 2009 Yerel Seçimleri’nde Sinop Belediyesi Meclis üyesi olarak seçildi. Ayhan, 2015 yılında gerçekleşen 36. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı’na ve Kurultay Delegeliği’ne 2018 yılında gerçekleşen 37.Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl Başkanı ve Kurultay Delegeliğine seçildi. Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. CHP Sinop İl Başkanı olan Barış Ayhan, 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP Sinop Belediye Başkan adayı olmak için istifa etti. Barış Ayhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Sinop Belediye Başkan adayıdır.