Barış Saylak Kimdir

Barış Saylak, 1967 yılında Milas'ın Meşelik köyünde doğdu. İlkokulu Meşelik köyünde, Ortaokul ve liseyi Milas'ta okudu. 1984 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesinden 1989 yılında mezun olan Saylak; 26 Şubat 1990 tarihinden, istifa ettiğim 20 Ekim 2013 tarihine kadar Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik görevimle birlikte 2 yıl Başkan yardımcılığı, 14 yıl encümen üyeliği, 3 yıl nikah memurluğu yaptı. 1 Nisan 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Saylak, 12 Kasım 2018' de Ak Parti Belediye Başkan adaylığı için yapmış olduğu görevinden istifa etti. Saylak, öğretmen Aysel Saylak ile evlidir. Barış Saylak, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Milas Belediye Başkan Adayı oldu.