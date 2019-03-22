Battal İlgezdi Kimdir

11 Mart 1959 tarihinde Malatya’da doğan Battal İlgezdi ilkokulu Malatya’da bitirdi. Ortaöğretimini ise ailesi birlikte taşındığı İstanbul’da tamamladı Liseden sonra Marmara Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren İlgezdi, Eğitim Fakültesi’ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 senesinde SODEP’de sürdürmeye başladı. Yedi yıl boyunca İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı. Yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Patisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerine CHP’den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir’in ilk belediye başkanı oldu. Battal İlgezdi, 8 Aralık 2017 tarihinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.