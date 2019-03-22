Bayram Bilici Kimdir

Erzincan’da 1982 yılında dünyaya gelen Bayram Bilici, ilk ve orta öğrenimini tamamladı.Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Bilici, 2007-2014 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 2014 Yerel Seçimleri’ne MHP çatısı altında Erzincan Tercan İlçesi Mercan Belde Belediye Başkan adayı olarak girdi ve seçimi kazandı. Bilici, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde bir kez daha MHP Mercan Belde Belediye Başkan adayı oldu.