Bayram Öztürk Kimdir

1970 Taşove doğumlu. Taşova’da ilk ve ortaöğrenimini tamamladı. Hacettepe Üniversiyesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde üniversite öğrenimi gördü. Üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye’nin

çeşitli bölgelerinde öğretmenlik yaptı. Taşova lisesinde ve Taşova Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcılığı yaptı. Sonrasında Taşova Lisesinde müdürlük yaptı. Müdürlük yaptığı dönemde okulun başarısı

için yaptığı çalışmalar ve okulun fiziki, alt yapı, teknolojik donanım, çevre düzenlemelerine yaptığı iyileştirmelerden dolayı adından söz ettirdi. Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneğinin başkanlığını

yaptı. Bunun haricinde çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlik, kitap bağışı(3800 kitap) ihtiyacı olan ailelere yardım faaliyetleri ve ilçede ilk defa

yapılan (2007) AB proje çalışmalarıyla adından söz ettirmiş, halkın da takdirini kazanmıştır. Taşova Belediye Başkanı olarak 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde seçilmiştir.