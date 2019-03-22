Bayram Yılmaz Kimdir

28 Ekim 1973 yılında Sulusaray Kasabası’nda doğdu. ilk ve orta öğrenimimi Sulusaray’da tamamladıktan sonra lise öğrenimi için Nevşehir Ticaret ve Meslek Lisesi’ne kaydoldu. 2002 yılında Nevşehir İl Başkanlığı Seçimleri’nde yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. 2004 yılı yerel seçimlerinden sonra il sosyal işler başkanlığına getirildi. 2014 yılı yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye başkanı seçildi. Evli ve 4 çocuk babası. Bayram Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Sulusaray Belediye Başkan Adayı oldu.