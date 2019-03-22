Bekir Aksun Kimdir

Erzincan'da 1967 yılında dünyaya gelen Bekir Aksun; ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1987 yılında da Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1988-2006 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Aksun, 2006 yılında ticarete atıldı. MHP çatısı altında siyasete giren Aksun, partide İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Vekilliği, İl Başkanlığı ve üst kurul delegeliği kademelerinde yer aldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bekir Aksun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Erzincan Belediye Başkan adayı oldu.