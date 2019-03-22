Bekir Aydın Kimdir

Bekir Aydın, 21 Şubat 1975’de Bursa Orhangazi’de doğdu. İlköğrenimini Orhangazi Alitekin İlkokulu’nda, lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi, yüksek öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde yaptı. ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce eğitimi de alan Aydın, hızlı okuma ve anlama kurslarına katıldı ve AK Parti Siyaset Akademisi’ni tamamladı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başladı. İş yaşamına Bursa Kentbank’da devam eden Aydın, 2004 yılında kendi aile şirketinde yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Orhangazi’de 2009 Şubat ayından itibaren Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevine seçilen Aydın, görevini 2013 yılına kadar devam ettirdi. Bekir Aydın, AKP’den 2004 yılında Belediye Meclis üyesi seçildi. Orhangazi Belediye Meclisi’nde yapılan seçimlerden sonra Meclis Başkanlık Katip Üyeliğine getirildi. Belediyesi’nde değişik komisyonlarda görev yaptı. İngilizce bilen Aydın; evli ve iki çocuk babasıdır. Bekir Aydın, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı oldu.