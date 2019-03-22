Bilal Doğan Kimdir

1958 yılında Adıyaman’da doğan Bilal Doğan, ilkokulu Adana’da, ortaokulu Malatya’da, liseyi ise Ankara Maliye Bakanlığı Maliye Meslek Okulu’nda okudu. Ege Üniversitesi Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Doğan, 1999-2000 yılları arasında Anavatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, 2000-2001 yılları arasında Anavatan Partisi MKYK üyeliği yaptı. 2004 yılında AK Parti Konak Belediye Başkan Aday Adayı olan Doğan, 2007 yılında AK Parti İzmir İ Yönetim Kurulu Üyeliği, AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Son yerel seçimlerde Konak Belediye Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili oldu. Doğan ayrıca 18 yıl boyunca Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişi olarak çalıştı. Doğan, 2015 yılındaki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İzmir 1. Bölgede, 5’inci sıradan milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Karabağlar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.