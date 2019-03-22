Bilal Eker Kimdir

9 Ekim 1973 yılında Malatya’nın Darende İlçesinde doğan Bilal Eker, ilk orta ve lise öğrenimini Ekinözü’nde tamamladı. Ekinözü Çok Programlı Lisesi Elektrik Bölümü’nden mezun olan Eker, daha sonra Elbistan Şeker Fabrikası’nın elektrik bölümünde çalıştı. 5 yıl şeker-iş sendikasında yönetim kurulu üyeliği yapan Eker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Müdürlüğü’nde tekniker olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Bilal Eker, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı oldu.