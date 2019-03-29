Bilgi Terlemezoğlu Kimdir

1978 yılında Çorum'un Osmancık İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu 1984-1992 yılları arasında Dodurga'da okudu. 1992 yılında başladığı Çorum Atatürk Lisesi'nden 1995 yılında mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü'nü 1997 yılında tamamlayarak Harita Teknikeri olan Bilgi Terlemezoğlu, 1997-2001 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Bölümünü okuyarak da Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ünvanı aldı. Ardından 2001-2004 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı'nda eğitimini tamamladı ve Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi olmaya hak kazandı. 2015-2018 yılları arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini sürdürüyor. 2002-2005 yılları arasında Ürdün Kraliyet Sarayı'nda deniz-kara inşaatları, içme suyu hattı, su depoları, su alma yapıları, pompa istasyonları projelerinde Yüksek Mühendis olarak çalıştı. 2006-2007 yılları arasında Cezayir'de Tren yolları, viyadükleri ve tünelleri projelerinde, 2007-2018 yılları arasında Türkiye (İstanbul-İzmir-Aydın-Kahramanmaraş-Gümüşhane-Trabzon-Balıkesir-Kayseri-Antalya-Ankara illerinde), Moğolistan, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri devletlerinde (Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Barajlar, Hidroelektrik Enerji, Tüneller ve Su Hattı projelerinde) Yüksek Mühendis olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olan Bilgi Terlemezoğlu, evli ve 1 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Çorum İli, Dodurga İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.