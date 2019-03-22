Binali Yıldırım Kimdir

AK Parti’nin üçüncü genel başkanı, Türkiye’nin 27. ve son başbakanı ve 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olan Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan’ın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Yıldırım, aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Yıldrım, 1990-1991 yılları arasında İsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı ve bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu. Yıldırım, İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulunan Yıldırım, başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görülen Binali Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır.