Birol Özbay Kimdir

Birol Özbay, Evrensekiz İlköğretim Okulu’nda okudu. Aslen Kırklarelili olan Özbay, Lüleburgaz’da yaşıyor. 27 yıl Paşabahçe Cam Sanayi'nde çalışan Birol Özbay, 2007’de emekliliğe ayrıldı. Özbay, Evrensekiz MHP Belde Teşkilatı Başkanıdır. Birol Özbay, bir dönem MHP Evrensekiz Belediye Meclis Üyeliği, üç dönem Evrenspor Kulüp Başkanlığı ve Yöneticiliği yaptı. Özbay, Amatör Sporlar Ankara İl Delegeliği, Kristal-iş Sendikası Disiplin Kurulu ve Kristal-iş Sendikası Denetleme Kurulu başkanlığı yaptı. Birol Özbay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde MHP’den Lüleburgaz Evrensekiz Belde Belediye Başkan adayıdır.