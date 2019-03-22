Bozkurt Uslu Kimdir

1956'da İstanbul'da dünyaya gelen Bozkurt Uslu, Selanik ve Erzincan kökenli ailesi ile birlikte 1965 yılında Körfez, Yarımca'ya yerleşti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Babası Mehmet Hayri Uslu Petkim'in ve Yarımca Belediyesi'nin ilk kurucularındandır. Kocaelispor forması da giyen Uslu, yeşil siyahlı takımın Türkiye Şampiyonu olduğu 1973 döneminde kadroda yer alan isimlerdendi. Aynı yıl Yarımca'da Yılın Sporcusu seçildi. Bozkurt Uslu 1975 yılında siyasete atıldı. Henüz üniversitedeyken CHP İstanbul Gençlik Kolları'nda görev aldı. 2000’de DSP Merkez İlçe Yönetimi'nde Örgütlenmeden Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini üslenen Uslu, DSP'deki görevinin ardından, Yeni Türkiye Partisi Kocaeli Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. 2006’da YTP-CHP birleşmesi sürecinde rol aldı. 2004–2010 yılları arasında Kocaeli Sivil İnisiyatif Kurulu Başkanlığı yaptı. 2006–2009 yıllarında Atatürkçü Düşünce Derneği’nde (ADD) yer aldı. ADD’de Genel Başkan Danışmanlığı yaptı. Dört sene Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı'nı yapan Uslu, 2009 yılında CHP Kocaeli İl Örgütünde İl Sekreterliği görevini üslendi. 2012–2017 yılları arasında CHP Kocaeli Seçim Koordinasyon ve Referandum Koordinasyon Kurullarında Başkanlık görevlerini yürüttü. 2013 yılından itibaren CHP'nin Kocaeli'deki Örgütlenme Komisyonlarının içinde resmi olarak görev aldı. Bozkurt Uslu turizm ve inşaat sektörlerinde ticari faaliyetlerini yürütmektedir. 3 çocuğu bulunan Bozkurt Uslu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Kocaeli’ye bağlı Körfez Belediye Başkan Adayı oldu.