Bülent Aksoy Kimdir

Bülent Aksoy, 1972 yılında Derinkuyu'da doğdu. İlkokulu Derinkuyu'da, ortaokulu ve liseyi Nevşehir İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1993-1995 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Derinkuyu Temsilciliği, 1997-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2001-2008 yılları arasında AK Parti ilçe Başkanlığı yaptı. Halen ticaretle uğraşan Bülent Aksoy, evli ve üç çocuk babasıdır. Bülent Aksoy, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkan Adayı oldu.