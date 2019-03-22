Bülent Ecevit Tatlıdil Kimdir

1975 yılında Konya Ereğli’de dünyaya gelen Bülent Ecevit Tatlıdil. ilkokulu Ereğli Öğretmen Abdurrahim ilkokulu’nda, orta okulu İstanbul Özel Ortadoğu okulunda, liseyi Ereğli Lisesi’nde okudu. Tatlıgil, 2000 yılında ise Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2008’de CHP aktif üyesi olan ve siyasete adım atan Bülent Ecevit Tatlıgil, 2009-2014 Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi adayı oldu. 26 Ekim 2014’teki olağanüstü kongre ile CHP Ereğli İlçe Başkanı seçildi. 6 Aralık 2015 tarihinde yapılan olağan İlçe Kongresinde yeniden İlçe Başkanı seçilen Tatlıgil, 17 Aralık 2017 tarihinde yapılan İlçe Kongresinde art arda 3 kez İlçe Başkanlığı’na seçildi. 35. ve 36. kurultaylarda Kurultay Delegeliği yaptı. 36.Olağan Kurultay'da Parti Meclis'ine seçilerek, 3,5 yıldır yaptığı CHP Ereğli İlçe Başkanlığı görevini bıraktı. Bülent Ecevit Tatlıdil, 19 çocuklu bir ailenin en küçük bireyi olup Kıraç ve Aras adında iki erkek çocuğu sahibidir. Tatlıgil, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Konya Ereğli Belediye Başkan adayı oldu.