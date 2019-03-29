Bülent Kantarcı Kimdir

1954 yılında, Çaycuma'da dünyaya gelen Bülent Kantarcı 1955-1973 yılları arasında üç dönem Çaycuma Belediye Başkanlığı yapan Nihat Kantarcı'nın üç çocuğunun en büyüğü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kantarcı, yükseköğrenimini ise İstanbul Yıldız Üniversitesi’nde (İ.D.M.M.A.) yaptıktan tamamladı lisansüstü eğitimini de aynı akademide yapan Kantarcı, 1978 yılında Yapı” dalında İnşaat Yüksek Mühendisi diplomasını aldı. Kantarcı Mart 2019 seçimlerinde CHP’nin Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan adayı oldu.