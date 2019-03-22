Bülent Kerimoğlu Kimdir

1970 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Büelent Kerimoğlu ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1992–1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde research fellow” olarak görev yaptı. 10 yıl süreyle İstanbul'un çeşitli hastanelerinde çalıştı. Bülent Kerimoğlu