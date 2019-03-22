Bülent Öz Kimdir

Bülent Öz, 1972 yılında dünyaya geldi. Öz, ilköğretimi Çan Atatürk İlkokulunda, ortaöğretimi Çan Ortaokulu’nda, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Bülent Öz üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. 25. dönem CHP milletvekili adayı olan Bülent Öz, 8 yıl Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. Bülent Öz, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin Çanakkale İli Çan İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.