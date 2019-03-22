Bünyamin Demir Kimdir

İlkokulu Almanya'da okuyan Bünyamin Demir, Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev alan Demir, 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 2018'de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Evli ve üç çocuk babası olan Bünyamin Demir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı oldu.