Burhan Demirbaş Kimdir

1951 yılında Ankara Ayaş ilçesinde doğan Burhan Demirbaş, ilköğretim mezunu.

Anavatan Partisi’nde 1984-1989 yılları arasında Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 1994-2004 yılları arasında Anavatan Partisinden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği yapan Demirbaş, 2004-2009 yılları arasında da Ak Partiden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği yaptı.

2009-2014 yılları arasında Ak Parti’den Oltan Belediye Başkanı olan Burhan Demirbaş, 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Ayaş’dan Ak Parti Ayaş Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek , Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu.

22 Haziran 2017 tarihinde 11 Belediye Meclis Üyesinin oyları (oybirliği) ile Ayaş Belediye Meclisi toplantısında yapılan oylama sayesinde Ayaş Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.

Demirbaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayıdır.