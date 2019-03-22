Burhan Sakallı Kimdir

1962 yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Dinek Köyünde doğan Burhan Sakallı, 1974'de Kurtuluş İlköğretim Okulu'nu, 1977'de Dinek Ortaokulunu, 1980'de Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1984'de Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2008'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987'de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı. 1988'den itibaren Gaziantep, Adana, Mersin, Konya ‘da çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı. 1988'de 1. Özel Öğretim Kurumları Kongresi'nin editörlüğünü üstlendi. 1997'de Türkiye'de ilk kez yapılan 1. ve 2. Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi'nin sekreterliğini yaptı. 2002 yılında Uluslararası Katı Atık Birliği (UKAB)'nin kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli belgesellerde metin yazarlığı yaptı. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde tebliğler ve bildiriler sundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda danışman olarak çalıştı. 29 Mart 2009 seçimlerinde II. defa Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na seçilen Burhan Sakallı, kaderine terk edilen Odunpazarı Evlerini restore ederek hem tarihi mirasımıza sahip çıktı. Görevi süresince 20'in üzerinde ödül alan Burhan Sakallı evli ve üç çocuk babası. 2019 Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı.