Burhanettin Uysal Kimdir

20 Haziran 1967 tarihinde Konya Ereğli’de dünyaya gelen Burhanettin Uysal, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya Dekorasyon Bölümü’nde bitirdikten sonra 1992’de Polis Akademisi’nden mezun olmuştur. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan Uysal, Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü’ndeki doktorasını 1997 ‘de tamamladı 1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü yapmış olan Uysal, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yaptıktan sonra, 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde yardımcı doçent doktor olarak akademik kariyerine devam etmiştir. 2006 yılına kadar doçentlik ünvanı ile öğretim üyeliğine devam etmiş olan Uysal, 2006 yılında profesör doktorluk ünvanı almıştır. Uysal SGS 203, Geleneksel Yapı Süsleme Teknikleri adında ders notlarını kaleme alan Burhanettin Uysal, 17 Ocak 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanmış ve 10 Şubat 2015 tarihinde milletvekili adayı olmak için istifa etmiştir. Evli ve üç çocuk babası olan Burhanettin Uysal, 31 Mart 2019 yerel seçimleri AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı.