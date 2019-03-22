Cafer Aktürk Kimdir

1965 yılında Sivas Zara’da dünyaya gelen Cafer Aktürk, 1975 yılından bu yana Ümraniye'de yaşıyor. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 1988 yılında yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis olmaya hak kazandı. 1988 yılında mühendislik şirketi kurarak, ticari faaliyetlerini sürdürüyor. 2011 yılında siyaset sahnesine çıktı ve 2012-2014’te ilçe sekreterliği, 2015 Aralık ayından itibaren de ilçe başkanlığı görevini yerine getirdi. Makine Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisleri Derneğine üyedir. Bolucan Köyü Derneğine 3 yıl kurucu başkanlık yaptı. Sivas Zara Yardımlaşma Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği ve Zara Dernekler Federasyonu ile SİVKON dernek üyeliği bulunuyor. Cafer Aktürk, evli ve bir çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Ümraniye İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.