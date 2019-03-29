Cafer Kırmızıçiçek Kimdir

Cafer Kırmızıçiçek, Nazımiye’ye bağlı Demirce köyünde 1972 yılında doğdu. Uzun yıllar ticaretle uğraşan Kırmızıçiçek, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı ve CHP İlçe Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimleri’nde CHP’den ayrılan Cafer Kırmızıçiçek, bağımsız aday olarak Belediye Başkanı seçildi. Seçimleri kazandıktan sonra CHP’ye dönen Cafer Kırmızıçiçek, 2009-2014 yılları arasında Nazımiye Belediye Başkanlığı görevi yaptı. 2014 Yerel Seçimleri’nde CHP’den Nazımiye Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Tunceli Nazımiye Belediye Başkan adayı oldu.