Cahit Onar Kimdir

Cahit Onar,1970 Simav Demirci beldesi doğumludur. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Simav İmam Hatip Lisesi’n de daha sonra Simav Cumhuriyet Lisesi’n de tamamlamıştır. 1992 yılında Polis Memuru olarak göreve başlamıştır. İstanbul-Tunceli daha sonra yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yapmış, görevi sırasında bir çok ödül ve başarı belgesi almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Cahit Onar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Simar Demirci Belediye Başkan Adayı oldu.