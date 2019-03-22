Cahit Ulgar Kimdir

Cahit Ulgar 1972 yılında Posof'ta dünyaya geldi. Evli ve üç çocuk babası olan Cahit Ulgar Posof merkezde toptancı dükkanı işletmekte Posof Camii yaptırma dernek başkanı olarak üstlendiği görevi başarıyla yapan, Merkez Camii ve Site camisinin restorasyonlarını tamamlayarak camilere ayrı bir güzellik sağlayan Ulgar ayrıca yurt dışında olan Posof sevdalılarıyla olan irtibatını da değerlendirerek Cenaze taşıma ve yıkama aracıyla beraber taziye çadırı da alarak bazı sıkıntıları gidermiş oldu. Posof Belediyesinde de Belediye Meclis üyeliği nedeniyle Belediye Başkan vekilliği görevinde bulundu. Cahit Ulgar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Ardahan Posof Belediye Başkan Adayı oldu.