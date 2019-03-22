Can Gürsoy Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Tekirdağ Şarköy Belediye Başkan Adayı Can Gürsoy, 11 Eylül 1962 Şarköy doğumlu. Çiftçilik ve akaryakıt bayiiliği yapmakta. 1999 2004 tarihler inde Doğruyol Partis’inden Şarköy Belediye Meclis Üyeliği. 2004-2009 tarihlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Şarköy Belediye Başkanlığı. 2003-2006 tarihlerinde Trakya Birlik Şarköy Kooperatifi’nde yönetim kurulu ve başkanlık görevlerinde bulundu. Şarköy de yaşamakta. Evli ve dört çocuk babası.