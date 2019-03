Can Kaderoğlu Kimdir

1989’da Ankara Çubuk’ta dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Çubuk ilçesinde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezun oldu.

2015 yılında Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimi başarıyla tamamlayıp “İnsan Kaynakları Uzmanı” unvanını aldı.

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde yüksek lisansı devam etmekte olan Kaderoğlu; 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların siyasal iletişim açısından yeni medyayı kullanma biçimleri üzerine tez çalışmalarını sürdürüyor.

Can Kaderoğlu, ayrıca Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor.

Çubuk'ta Cumhuriyet Halk Partisi Lise Komisyonu'nu kuran Kaderoğlu, gençlik kolları sorumluluğu da yaptı.

Aynı dönemde Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

2013 yılında Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun kuruluşunda bulunup, MYK üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevini üstlendi.

Can Kaderoğlu, aynı dönemde ilçede Çubuk Gençlik Kültür Derneği'ni kurdu.

Halen Ankara, Çankırı ve Kırıkkale yöre köylerinin oluşturduğu Aydos Dernekler Federasyonu'nun Genel Sekreterliğini yürütüyor.

Angara Gazetesi, Politikyol, Genç Gazete, Oda TV gibi çeşitli yayın organlarında yazıları yayımlandı.

Can Kaderoğlu, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP’den Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı oldu.