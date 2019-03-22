Cavit Erdoğan Kimdir

1970 yılında Pazarlar 'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Pazarlar ‘da, orta ve lise öğrenimini ise Kütahya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. 1988 yılında İmam-Hatiplik görevine başladı ve 26 yıl sürdürdüğü İmam Hatiplikten 2013 tarihinde istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisinden Pazarlar Belediye Başkan adayı oldu. Cavit Erdoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Pazarlar Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.