Celal Beydili Kimdir

Celal Beydilli, 1963 yılında Seben'de doğdu. İlk ve ortaokulu Seben'de tamamladı ve lise ikinci sınıftan sonra okuldan ayrıldı. Ardından Bolu'da Turizm Otelcilik Lisesi'nde eğitimine kaldığı yerden devam ederek 1982’de mezun oldu. Karacasu'da Köy Hizmetleri'nde çalışmaya başlayan Celal Beydilli, 1987 yılından sonra iki devre sendikacılık yaptı. Karacasu'da Doğru Yol Partisi Belde Başkanlığı görevini yürüterek, 10 yıl parti belde başkanlığını üstlendi. Karacasuspor Kulüp Başkanlığı’nı da devam yapan Beydilli, belediye meclis üyeliği yaptı. Celal Beydilli, 2014 yılında muhtar seçildi. Görevinin bitmesinin ardından MHP'den belediye başkanı seçildi. ikinci dönemde de MHP'den başkan olmaya hak kazanırken, AKP'ye geçti ve halen belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Celal Beydilli, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerinde AKP’den Karacasu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.