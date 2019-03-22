Celal Köse Kimdir

1972 yılında Yozgat'ta doğan Celal Köse, İlk, Orta ve Lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ana bilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı tezini vererek mezun oldu. İş hayatında inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri bulunan Köse, 1984'ten beri müteahhitlik yapmaktadır. Siyasi hayatına Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı. AK Partinin kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Şubat 2002'de Genel Merkez tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Köse, 2007 Yılında kendi isteği ile görevden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde Ak Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. Köse halen Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütüyor. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı.