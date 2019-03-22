Cemalettin Başsoy Kimdir

Cemalettin Başsoy, 1959 yılında Erzincan'ın Refahiye İlçesinde doğdu. Erzincan Tarım Meslek Lisesi’nde başladığı eğitimine, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başlayan Başsoy, Tarım İl Müdürlüğü’nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında çeşitli projeleri hayata geçirdi. Birçok farklı şehirde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan’da sonlandırdı. Evli ve üç çocuk babası olan Başsoy, emeklilikle birlikle sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. Mengüceli Mahallesi muhtarlığı ile siyasete adım attı. AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yerel yönetimlerdeki en yüksek oyla Erzincan Belediye Başkanı seçildi. Cemalettin Başsoy, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Erzincan Belediye Başkan adayı oldu.