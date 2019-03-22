Cengiz Balkan Kimdir

Cengiz Balkan,16 Mart 1969 tarihinde Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamlayan Balkan, daha sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Ziraat Mühendisi olarak 1992 yılında mezun oldu. Tariş Zeytinyağı Birliği’nde çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 2001'den itibaren Altınoluk Tarım Satış Koop. Müdürü olarak çalıştı. Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili birçok ülkede çalışmaları oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarda görev aldı. 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Küçükkuyu Belediye Başkanı seçildi ve yeniden 2014 yerel seçimlerinde ikinci kez Küçükkuyu Belediye Başkanı oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Balkan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.